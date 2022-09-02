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В Нальчике состоялось первое после каникул заседание Парламента КБР

В Нальчике состоялось первое после каникул заседание Парламента КБР

02.09.2022 | 16:21
Обозначили план работы парламента на осеннюю сессию… Сегодня состоялось первое после каникул заседание президиума законодательного собрания республики. На нем депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Касались они, в частности, избирательных прав граждан, деятельности Контрольно-счетной палаты, взимания транспортного налога, обеспечения пожарной безопасности. Спикер парламента Татьяна Егорова сообщила, что до конца года законодатели запланировали десятки заседаний, контрольно-аналитических мероприятий, круглых столов и публичных слушаний. Осеннюю сессию в работе республиканского парламента откроют в конце сентября.
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