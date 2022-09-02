В Нальчике состоялось первое после каникул заседание Парламента КБР

Обозначили план работы парламента на осеннюю сессию… Сегодня состоялось первое после каникул заседание президиума законодательного собрания республики. На нем депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Касались они, в частности, избирательных прав граждан, деятельности Контрольно-счетной палаты, взимания транспортного налога, обеспечения пожарной безопасности. Спикер парламента Татьяна Егорова сообщила, что до конца года законодатели запланировали десятки заседаний, контрольно-аналитических мероприятий, круглых столов и публичных слушаний. Осеннюю сессию в работе республиканского парламента откроют в конце сентября.