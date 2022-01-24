В Нальчике состоялось первенство СКФО по настольному теннису

Эффектная подача, и в ответ – мощная контратака... Юные теннисистки освоили множество профессиональных навыков, необходимых для того, чтобы выбиться в лидеры. Эта игра сегодня популярна среди людей всех возрастов. Особенно притягательна она для подрастающего поколения. Как отмечают в Федерации настольного тенниса Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе наша республика в этом виде спорта задает тон. Есть способные ученики, есть тренеры, искренне преданные своему делу. На этих состязаниях за награды в командных соревнованиях, парных разрядах и личном зачете боролись около ста лучших теннисистов округа. Для них это действительно праздник – праздник спорта и дружбы. Победители в каждом зачете завоевали путевки на чемпионат России, который пройдет в начале марта в Сочи.