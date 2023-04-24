В Нальчике состоялось первенство России по каратэ

Атмосфера спортивного праздника захватила всех. Поединки - зрелищные, напряженные. Уже на предварительных встречах между юными мастерами карате из разных регионов страны – от Архангельска до Сахалина – борьба завязалась бескомпромиссная.
По количеству участников лидировали Москва и Московская область – свыше 120 спортсменов. Кабардино-Балкария представила 29 каратистов. О том, почему именно в нашей республике решили провести первенство страны среди юношей и девушек 12-13 лет и всероссийские соревнования среди детей 10-11 лет, рассказали организаторы.
Основные задачи подобных турниров – вовлечение детей в спортивные секции, выявление среди них способных для дальнейшего развития и подготовки к спортивной карьере.
После открытия турнира поединки продолжились. Все взоры были прикованы к площадкам, где выступали спортсмены в дисциплине «ката». Это комплекс упражнений по проведению атаки либо защиты от воображаемых противников. Каждое движение является выражением силы, скорости, мастерства.
К концу первого дня первенства обладателем «золота» стал Алим Текуев из Кабардино-Балкарии. Во второй день высшие награды достались Алисе Нагоевой, Аслану Ахамготову, Эмиру Блиевуи Аскеру Губашиеву. В целом в «кате» лидировали спортсмены Московской и Тверской областей.
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