В Нальчике состоялось открытие традиционного конкурса “Лучшая детская школа искусств”

Конкурс на лучшую детскую школу искусств организуют вот уже больше 15 лет. Проходит он в несколько этапов, причем как на реальных площадках, так и онлайн. Номинаций несколько. Определят еще и лучшую сельскую школу искусств…
К творческим состязаниям этого года приступили представители пяти регионов: помимо жителей Кабардино-Балкарии, это педагоги из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Чеченской республики.
В перечне испытаний – самопрезентация, конкурс сайтов, демонстрация педагогического мастерства на открытых уроках и коммуникативных навыков – в ходе дискуссий… В жюри конкурса – представители образовательных организаций из полутора десятков регионов. Финалисты пройдут в следующий этап, который состоится уже в Москве.
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