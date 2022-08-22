В Нальчике состоялись торжества в честь Дня государственного флага России

Сегодня по всей стране отмечают День государственного флага России. В столице Кабардино-Балкарии основные торжества состоялись на площади Согласия напротив Дома правительства.
Здесь собрались представители властных структур и общественных организаций, молодежь и школьники. Ранее на площади установили 35-метровые флагштоки. Звучат гимны России и Кабардино-Балкарии, и государственные символы страны и республики торжественно поднимаются ввысь. Размеры полотнищ – десять с половиной на семь метров. С Днем государственного флага России жителей поздравил руководитель региона Казбек Коков.
Слова благодарности в адрес Главы республики прозвучали от ученика пятой чегемской школы Шамиля Хазгериева. За несколько дней до праздника он выразил желание участвовать в церемонии поднятия флагов. И теперь у школьника такая возможность появилась.
Государственные флаги России и Кабардино-Балкарии подняли сегодня и у въезда в столицу республики со стороны Чегемского района. Обе церемонии сопровождались выступлениями популярных артистов, которые исполнили патриотические песни.
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