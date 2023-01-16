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В Нальчике состоялись открытый чемпионат и первенство КБР по стрельбе из лука

В Нальчике состоялись открытый чемпионат и первенство КБР по стрельбе из лука

16.01.2023 | 16:14
Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях. Спортсмены прибыли из разных городов: Владикавказ, Назрань, Георгиевск, Пятигорск, Ставрополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Нальчик… Этапов два: сначала участникам предстояло сделать по 10 выстрелов, затем лучшие из них прошли в финал, где на дистанции 18 метров определили победителей и призеров. По словам руководителя профильной республиканской федерации Александра Кулюшина, уровень подготовки спортсменов высокий, а число участников чемпионата и первенства Кабардино-Балкарии с каждым годом растет. Натянутая тетива, рассекающие воздух стрелы – все это придает стрельбе из лука исключительную красоту… На турниры в Кабардино-Балкарию команды приезжают с большим удовольствием. Среди тех, кто не первый раз в Нальчике, член юношеской сборной Ростова-на-Дону Юлия Телепнева. Конкуренцию спортсменам составляет и нальчанка Яна Кулюшина. Сегодня ее считают сильнейшей в своем возрасте. Как всегда, готова бороться за победу. Яна Кулюшина вместе с товарищами по команде Салимой Шогеновой и Муратом Дышековым примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который стартует через неделю в Орле. Они заслужили такое право своими достижениями… Вот и на республиканском первенстве Мурат и Салима стали чемпионами. По итогам соревнований лидировали лучники Кабардино-Балкарии, на второй и третьей позициях – атлеты Ставрополья и Северной Осетии. Представитель Ингушетии выполнил норматив мастера спорта международного класса. Пять девушек и шесть юношей “заработали” звание кандидата в мастера спорта.   https://t.me/vestikbr
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