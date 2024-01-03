В Нальчике состоялись новогодние мастер-классы для детей

Занятие провели в выставочном павильоне парка Столетия республики. Участникам раздали мелки масляной пастели, с помощью которых можно было воплотить любой полет фантазии.
Одни рисовали заснеженные елки, другие вспоминали о летних днях, проведенных на море. Родители с интересом наблюдали за происходящим.
Такие же занятия в выставочном павильоне повторят еще дважды – завтра встреча начнется в семь вечера. В субботу, шестого числа, ребят пригласят на мастер-класс в четыре часа. Вход свободный.
https://t.me/vestikbr