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В Нальчике состоялась творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Исхаком Машбашем

В Нальчике состоялась творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Исхаком Машбашем

23.01.2023 | 16:10
В Нальчике состоялась творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Исхаком Машбашем, а также демонстрация художественного фильма “Графиня Аиссе” по его роману. Показ прошел при полном аншлаге. В фильме отобразили удивительную историю Айшет – дочери черкесского князя. Их усадьбу разграбили захватчики, а девочку похитили и продали в рабство. Ребенка выкупил французский посол в Османской империи граф де Ферриоль. Так она оказалась во Франции. Там юная черкешенка получила хорошее воспитание, и ее имя было изменено на Аиссе. Со временем она стала классиком французской литературы 18-го века. Главную роль в картине исполнила московская актриса Светлана Мамрешева, которая родилась в Кабардино-Балкарии. После показа у зрителей была возможность задать автору романа свои вопросы.   https://t.me/vestikbr
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