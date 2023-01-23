В Нальчике состоялась творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Исхаком Машбашем, а также демонстрация художественного фильма “Графиня Аиссе” по его роману. Показ прошел при полном аншлаге.
В фильме отобразили удивительную историю Айшет – дочери черкесского князя. Их усадьбу разграбили захватчики, а девочку похитили и продали в рабство. Ребенка выкупил французский посол в Османской империи граф де Ферриоль. Так она оказалась во Франции.
Там юная черкешенка получила хорошее воспитание, и ее имя было изменено на Аиссе. Со временем она стала классиком французской литературы 18-го века.
Главную роль в картине исполнила московская актриса Светлана Мамрешева, которая родилась в Кабардино-Балкарии. После показа у зрителей была возможность задать автору романа свои вопросы.
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