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В Нальчике состоялась торжественная церемония открытия Северо-Кавказского фестиваля молодежи

В Нальчике состоялась торжественная церемония открытия Северо-Кавказского фестиваля молодежи

15.09.2022 | 22:35
В республике продолжается Северо-Кавказский фестиваль молодежи… Посвятили его столетию нашей республики. В программе – знакомство с музеями и культурными центрами региона, экскурсии по достопримечательным местам Кабардино-Балкарии. Этим вечером на площади Абхазии состоялась торжественная церемония открытия форума. Участники Северо-Кавказского фестиваля молодежи буквально в считанные минуты заполнили главную аллею Атажукинского сада. В первую очередь гости возложили цветы к мемориалу “Вечный огонь славы”. После маршем прошли по столичному парку. Форум собрал в Кабардино-Балкарии свыше 4 с половиной тысяч человек из 10 субъектов России. Многие впервые в нашей республике. Участники фестиваля уже успели побывать в нескольких муниципалитетах, познакомились с культурой и традициями республики. Это тоже входит в программу Северо-Кавказского фестиваля молодежи. В профильном министерстве говорят, форум планируют сделать ежегодным. Марш завершили на площади Абхазии, где в торжественной обстановке прошло официальное открытие фестиваля.
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