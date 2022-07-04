В Нальчике состоялась спартакиада работников здравоохранения

Независимо от того, кому достанутся призовые места, победу одержат замечательное настроение и настоящий командный дух, говорили на торжественном открытии спартакиады среди работников медицинских организаций республики.
Команд – примерно три сотни. Короткий инструктаж, и соревнования начались. Первыми на старт вышли бегуны на различные дистанции. А всего медики соревновались в восьми дисциплинах, в том числе в шахматах, мини-футболе, настольном теннисе, перетягивании каната, метании камня. Несмотря на то, что на беговых дорожках и в спортивных залах соперничали коллеги, а состязания являлись любительскими, все участники старались изо всех сил. Да и поддержка болельщиков была горячей.
Травматологи, хирурги, кардиологи, инфекционисты акушерки, медицинские сестры сменили белые халаты на спортивную форму. По итогам соревнования, которые провели сразу на нескольких площадках, все команды получили призы и почетные грамоты. Никто в этот день не оказался в числе проигравших.
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