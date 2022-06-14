home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков встретился с Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

Казбек Коков встретился с Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

14.06.2022 | 19:31
Руководители двух регионов обсудили реализацию совместных проектов, а также перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, речь о создании производственных площадок по переработке птицеводческой продукции, развитии племенного животноводства в части обмена племенным материалом. Говорили также об обмене опытом по выращиванию саженцев многолетних насаждений и организации производства по глубокой переработке плодоовощной продукции. Одним из перспективных направлений, которое планируется проработать, является подготовка и повышение квалификации специалистов для легкой и пищевой промышленности Ингушетии в профильных учреждениях образования Кабардино-Балкарии. Говорили и о важности укрепления межрегиональных связей, реализации совместных социально значимых проектов, в том числе в области спорта, культуры и образования. Затронутые в ходе встречи темы решено проработать с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в контексте развития всего Северо-Кавказского федерального округа.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных