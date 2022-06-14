Казбек Коков встретился с Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым

Руководители двух регионов обсудили реализацию совместных проектов, а также перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, речь о создании производственных площадок по переработке птицеводческой продукции, развитии племенного животноводства в части обмена племенным материалом. Говорили также об обмене опытом по выращиванию саженцев многолетних насаждений и организации производства по глубокой переработке плодоовощной продукции. Одним из перспективных направлений, которое планируется проработать, является подготовка и повышение квалификации специалистов для легкой и пищевой промышленности Ингушетии в профильных учреждениях образования Кабардино-Балкарии. Говорили и о важности укрепления межрегиональных связей, реализации совместных социально значимых проектов, в том числе в области спорта, культуры и образования. Затронутые в ходе встречи темы решено проработать с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в контексте развития всего Северо-Кавказского федерального округа.