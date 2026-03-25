В Нальчике состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с вице‑президентом ВТБ Александром Дыренко

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии провел рабочую встречу с Управляющим ВТБ в СКФО – вице-президентом банка Александром Дыренко.
Обсудили поддержку малого и среднего бизнеса, развитие финансовых механизмов для предпринимателей, повышение доступности банковских услуг и преимущества зарплатных проектов. Также речь шла о развитии инвестиционного потенциала региона в различных отраслях экономики. Казбек Коков отметил, что ВТБ остается одной из крупнейших финансовых структур на Северном Кавказе.
