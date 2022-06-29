В Нальчике состоялась премьера спектакля Анзора Емкужева “Всадник счастья”

Премьера спектакля “Всадник счастья” от артистов Народного театра Адыгеи завершает марафон мероприятий к столетию братской республики. В чем заключается счастье главного героя, злободневность темы и новаторские режиссерские решения представят на суд зрителей.
В основе спектакля – исторические события 1851 года. Главный герой Шиумаф на чужбине справляется с трудностями благодаря кодексу чести воина и мудрости предков.
В сюжетной линии, конечно же, не обошлось без любви. Шиумаф влюбляется в дочь прокурора, от которого зависит его жизнь. Исполнитель главной роли Азамат Хуадоков уверен, в раздумьях его героя чувства к девушке тесно переплетаются с ответственностью за погибших товарищей.
Спектакль поставили в жанре сюрреализм. Режиссер-постановщик рассказывает историю своего народа, при этом не говорит со зрителями о политике.
Музыкальное сопровождение – динамичный фольклор в электронной обработке. К слову, его авторы – музыканты из Кабардино-Балкарии. В сочетании с неброскими декорациями на сцене классического театра создали камерность. Уже после спектакля артисты делились впечатлениями от теплого приема зрителей. Особенно их радовало большое количество молодежи.
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