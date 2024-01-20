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В Нальчике состоялась премьера спектакль «Без вины виноватые»

В Нальчике состоялась премьера спектакль «Без вины виноватые»

20.01.2024 | 12:40
Любовь, предательство, потери и обретения… В Балкарском госдрамтеатре состоялась премьера – спектакль «Без вины виноватые» по пьесе Александра Островского. Это классическая мелодрама, одна из визитных карточек русской театральной сцены. В центре внимания – история женщины, которая после тяжелых ударов судьбы вознаграждена встречей с потерянным когда-то сыном. В роли актрисы Кручининой блистали в свое время Мария Ермолова и Алла Тарасова. В Балкарском театре образ воплотила на сцене заслуженная артистка нашей республики Фатима Мамаева. Зал был переполнен. Зрители тепло приняли новую работу артистов. Спектакль по ходу действия переводили на русский язык.   https://t.me/vestikbr
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