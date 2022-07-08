В Нальчике состоялась премьера оперы Владимира Молова “Камбот и Ляца”

В Музыкальном театре Кабардино-Балкарии накануне закрыли очередной сезон. В честь этого события зрителям представили премьеру оперы Владимира Молова «Камбот и Ляца».
Само литературное произведение называют вершиной поэтического творчества Али Шогенцукова. Это трагическая история любви двух молодых людей. Им суждено пройти через испытания, которые проверят их чувства на прочность.
Оркестром дирижировал Беслан Бербеков. Увидеть новую оперу “Камбот и Ляца” на сцене Музыкального театра можно и сегодня вечером.
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