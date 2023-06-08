В Нальчике состоялась премьера оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини «Богема»

В центре сюжета – жизнь молодых и очень талантливых людей. Они независимы, полны надежд и мечтаний, хоть и живут очень бедно. Характеры героев композитор передает через музыку.
Каждый звук отражает хрупкость и недолговечность человеческой жизни, быстротечность времени и безответную любовь. Режиссер-постановщик «Богемы» Рустам Абаноков рассказывает, старался максимально следовать оригинальной версии произведения.
Хоть действие и проходит в Париже, солисты оперы поют на итальянском языке. Чтобы зрителям было понятнее, на экране транслировали перевод. Премьера «Богемы» в Нальчике собрала полный зал.
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