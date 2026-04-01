В Нальчике состоялась премьера балета «Бэла»

01.04.2026 | 13:20
Событие, которое привлекло внимание как ценителей классического балета, так и любителей современного искусства. В столице Кабардино-Балкарии состоялась премьера балета «Бэла». В последний раз его ставили в 41-м году. На сцене Музыкального театра балет «Бэла»… Постановка по мотивам лермонтовского «Героя нашего времени» неразрывно связана с трагическими страницами истории нашей страны. Генеральную репетицию 22 июня 1941 года прервало сообщение о нападении Германии на Советский Союз, но несмотря на это, спектакль все же состоялся. Сразу после, многие артисты и зрители отправились на борьбу с врагом. И вот спустя 85 лет «Бэлу» показывают вновь. Уже в современном исполнении. По словам главного балетмейстера Музтеатра Рамеда Пачева, замысел родился задолго до премьеры. Спектакль объединил в себе классическую хореографию и национальный колорит. С первых минут зритель погружается в атмосферу Кавказа: суровую, величественную и одновременно полную страсти. Массовые сцены знакомят зрителя с миром обычаев и традиций. Национальные мотивы, свадебное игрище, военный быт и горская стихия создают насыщенную атмосферу, в центре которой – вечный конфликт между свободой, любовью и ответственностью за судьбу другого человека. Авторы балета не стали отходить от реального сюжета. Главные герои – молодой офицер Григорий Печорин и юная горянка Бэла. Их любовь, рожденная из страсти и своеволия, оборачивается пленом, ревностью и местью. Финал трагичен. Балет поставили в рамках международного проекта «Культура малой Родины». Либретто Рамед Пачев написал, вдохновленный величественной музыкой Владимира Дешевого. Премьеру «Бэлы» зрители встретили очень тепло. Следующий показ балета «Бэла» наметили на конец апреля.   https://t.me/vestikbr
