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В Нальчике состоялась молодежная конференция «Экологические проблемы современности»

В Нальчике состоялась молодежная конференция «Экологические проблемы современности»

19.02.2022 | 12:32
18 февраля в 32 школе Нальчика состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева с учащимися школы. Проведена Молодежная конференция «Экологические проблемы современности». В мероприятии приняли участие администрация школы, представители молодежного Правительства КБР, молодежного Парламента КБР, экологического отряда «Зеленый дозор», студенты КБГУ и Аграрного университета. В приветственном слове Ильяс Шаваев подчеркнул, что целью данной встречи и в целом проводимой с учащимися школ работы является налаживание взаимодействия между учениками школ и органами власти. "Экология – сфера, которая волнует всех, потому что касается каждого. Свежий воздух, чистая питьевая вода, ухоженные парки и скверы, сохраненные леса напрямую влияют на наше здоровье и самочувствие наших детей. Чистая страна складывается из бережного отношения к окружающей среде", - отметил Ильяс Шаваев. Мероприятие прошло в дружественной и открытой атмосфере, в формате активного диалога, ребята очень внимательно слушали и вступали в диалог, задавали интересующие их вопросы. Учащиеся рассказали о тех направлениях деятельности в области экологии, над которыми они работают, о достигнутых результатах. Министр природных ресурсов и экологии Молодежного Правительства КБР Анна Берюкова выступила с докладом на тему: «Системный переход на раздельный сбор отходов». В свою очередь, руководитель образовательного учреждения отметила, что среди прочих мер, которые могут разрешить проблему сохранения природной среды, особое место занимает просвещение каждого человека с детского возраста. Ася Борисовна рассказала о проводимой работе школы в сфере экологического просвещения и воспитания, а также об участии и победах школьников в различных  природоохранных конкурсах, важности бережного отношения к природе. Ребята поблагодарили Ильяса Шаваева за его выступление и исчерпывающие ответы на вопросы, назвав встречу интересной и полезной. «Мне очень интересно общаться с вами. Я вижу, что вы неравнодушны, что вас беспокоят вопросы экологии. И оттого, как сейчас вы готовы решать эти вопросы, зависит наше общее будущее. Лучшие идеи школьников по улучшению экологической обстановки в республике будут реализованы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии КБР» – отметил министр.
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