В Нальчике состоялась конференция, посвященная диагностике и лечению редких заболеваний

Сегодня в Нальчике обсуждали диагностику и лечение редких заболеваний. Это уже вторая Cеверо-Кавказская научно-практическая конференция на столь непростую тему. Редким, или как его еще называют «орфанным» заболеванием считается недуг, который проявляется один раз на две тысячи человек. При этом он обычно угрожает жизни, а для диагностики нужно особо сложное оборудование. Чтобы услышать о проблемах и достижениях, в онлайн- и офлайн-формате собрались педиатры, неврологи, кардиологи, дерматологи, генетики, психологи, врачи общей практики... Одна из целей такой встречи – добиться, чтобы доктора в своей практике не исключали возможности развития именно редких заболеваний, знали их симптомы и могли оперативно отправить человека на лабораторное тестирование. А возможности для лечения в нашей стране есть, отметили на форуме. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии стало одним из организаторов северо-кавказской конференции. Также в этом ряду – КБГУ и Республиканская детская клиническая больница.