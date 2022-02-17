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В Нальчике состоялась конференция, посвященная диагностике и лечению редких заболеваний

В Нальчике состоялась конференция, посвященная диагностике и лечению редких заболеваний

17.02.2022 | 22:14
Сегодня в Нальчике обсуждали диагностику и лечение редких заболеваний. Это уже вторая Cеверо-Кавказская научно-практическая конференция на столь непростую тему. Редким, или как его еще называют «орфанным» заболеванием считается недуг, который проявляется один раз на две тысячи человек. При этом он обычно угрожает жизни, а для диагностики нужно особо сложное оборудование. Чтобы услышать о проблемах и достижениях, в онлайн- и офлайн-формате собрались педиатры, неврологи, кардиологи, дерматологи, генетики, психологи, врачи общей практики... Одна из целей такой встречи – добиться, чтобы доктора в своей практике не исключали возможности развития именно редких заболеваний, знали их симптомы и могли оперативно отправить человека на лабораторное тестирование. А возможности для лечения в нашей стране есть, отметили на форуме. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии стало одним из организаторов северо-кавказской конференции. Также в этом ряду – КБГУ и Республиканская детская клиническая больница.
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