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В Нальчике состоялась конференция по вопросам формирования гражданской идентичности

В Нальчике состоялась конференция по вопросам формирования гражданской идентичности

30.05.2023 | 21:53
Организовали конференцию «Гражданская идентичность как условие профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде» Координационный центр мусульман Северного Кавказа и министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии. Содействие оказал Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. В конференции участвуют полторы сотни представителей органов власти разных уровней и экспертного сообщества. Отмечено, что сегодня для граждан России формирование национальной идентичности – важнейшая задача, нацеленная на единение общества. За эффективную работу с молодежью представителей духовенства округа поблагодарил помощник полпреда президента на Северном Кавказе Айдамир Валиев. Участники дискуссии сошлись во мнении: ничто не должно мешать развиваться будущим поколениям россиян. Конференция продолжит работу завтра. Обсудят тему «Традиционные религии против экстремизма и неонацизма».   https://t.me/vestikbr
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