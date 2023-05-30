В Нальчике состоялась конференция по вопросам формирования гражданской идентичности

Организовали конференцию «Гражданская идентичность как условие профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде» Координационный центр мусульман Северного Кавказа и министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии. Содействие оказал Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.
В конференции участвуют полторы сотни представителей органов власти разных уровней и экспертного сообщества. Отмечено, что сегодня для граждан России формирование национальной идентичности – важнейшая задача, нацеленная на единение общества.
За эффективную работу с молодежью представителей духовенства округа поблагодарил помощник полпреда президента на Северном Кавказе Айдамир Валиев. Участники дискуссии сошлись во мнении: ничто не должно мешать развиваться будущим поколениям россиян.
Конференция продолжит работу завтра. Обсудят тему «Традиционные религии против экстремизма и неонацизма».
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