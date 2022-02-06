В Нальчике состоялась героико-патриотическая акция «Свеча памяти»

Накануне вечером в Нальчике, возле памятника героям-афганцам в Ореховой роще, состоялась героико-патриотическая акция памяти погибших воинов-интернационалистов «Свеча памяти», сообщает РИА Кабардино-Балкария. Перед началом мероприятия на постаменте памятника воинами-интернационалистами были зажжены 54 свечи - по числу военнослужащих из Кабардино-Балкарии, погибших в Афганистане при исполнении интернационального долга. В 17:00 у памятника собрались воины-интернационалисты, представители Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нальчик; регионального и Нальчикского комитета КПРФ; КБРО «Ветеран»; республиканского военкомата, сотрудники Росгвардии по КБР, а также общественных объединений. Открывая мероприятие, председатель Нальчикской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев обратился к собравшимся с такими словами: - Все, кто прошел дорогами Афганской войны, знают цену настоящего воинского братства. Там, вдали от родины, среди скалистых гор оборвалась жизнь более 15 тысяч советских солдат и офицеров. В числе тех, кто не вернулся с той войны, были и наши краснодонцы. Мы не вправе забывать этих ребят. Эти события породили целый социальный пласт людей, опаленных войной, людей, защищавших интересы Отечества за его пределами. Мы помним и чтим подвиг воинов-интернационалистов, и хочу сказать вам спасибо, за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, - отметил М. Абдулаев. Инициатор акции «Свеча памяти» - руководитель региональной организации «Ветеран» Общероссийской общественной организации «Инвалидов войны в Афганистане и военной травмы ООО ИВА «Инвалиды войны» Беслан Белимготов, отметил, что в преддверии очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана «свечи памяти» зажигают в первую очередь для тех парней, что остались на афганской войне. Первый секретарь КБРО КПРФ Борис Паштов пожелал ныне живущим «афганцам» подольше радовать своих близких. - Ежегодно мы приходим сюда, к этому памятнику, и вспоминаем о тех событиях, которые происходили в 80-е годы, вспоминаем ребят, которые погибли вдали от родной земли. До той поры, пока мы будем сюда приходить, будем о них говорить, их имена будут помнить, - отметил он. Присутствующие почтили минутой молчания память советских воинов, погибших в Афганистане. Затем состоялось возложение цветов к памятнику.