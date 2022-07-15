В Нальчике состоялась двусторонняя встреча Юрия Чайки и Казбека Кокова

Сегодня в Нальчике состоялась двусторонняя встреча Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с полпредом Президента России в СКФО Юрием Чайкой.
Обсудили вопросы празднования юбилея Кабардино-Балкарии и реализации национальных проектов, общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе.
После этого глава республики и полпред приняли участие в церемонии открытия двадцать третьего Всероссийского фестиваля “Моя провинция”. Это медиа-форум, на котором свои работы представляют журналисты со всей России.
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