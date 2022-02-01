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В Нальчике состоялась акция для пешеходов и автомобилистов

В Нальчике состоялась акция для пешеходов и автомобилистов

01.02.2022 | 11:01
В Нальчике автоинспекторы призвали водителей и пешеходов проявлять взаимное уважение и соблюдать ПДД. Полицейские напомнили пешим участникам движения, что, даже в городских условиях, для улучшения видимости необходимо использовать световозвращатели. В ходе общения с водителями сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г.о. Нальчик предложили им поменяться местами с пешеходами и перейти проезжую часть дороги по пешеходному переходу, оценивая вежливость других водителей. Чтобы автомобилисты не забывали о том, что они, так или иначе, тоже являются пешеходами, полицейские призвали их внимательно и бережно относиться друг к другу, представлять, что на месте любого пешехода может оказаться сам водитель, его родственники или друзья. Для поддержания дисциплины пеших участников дорожного движения сотрудники ГИБДД объяснили им, что водителю порой нелегко заметить пешехода, особенно в темное время суток, поэтому, помимо пересечения проезжей части дороги в установленных местах, необходимо обозначать свое присутствие световозвращающими приспособлениями. Участники акции получили световозвращатели и обещали уважать друг друга.
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