В Нальчике состоялся региональный этап Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

Провели игры на республиканском стадионе «Спартак». Чтобы посоревноваться в силе, ловкости и сноровке, здесь собрались победители муниципального этапа. Представлено четыре вида упражнений. Силовое троеборье включает бросок камня из-за головы, от себя и через себя. В качестве тяжести участники поднимали 50-килограммовый мешок с песком. На это испытание дается шесть минут. Еще одна дисциплина — перенос тяжести: 150 килограммов на тачке на заданную дистанцию и за определенное время. На одной из площадок стреляли из лука. К слову, наши лучники – среди самых титулованных в России.

Состязания проходили поэтапно в разных уголках стадиона и на территории поблизости. А в Баксане в рамках регионального этапа проходит турнир по армспорту, в Черекском районе состязаются борцы на поясах. Победители и призеры в различных дисциплинах в октябре отправятся в Чечню. Туда на финальный этап Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа съедутся представители всех регионов СКФО.