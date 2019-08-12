В Нальчике состоялся финальный этап республиканского фестиваля культуры и спорта «Кавказские игры-2019». — 2019.08.12

В этом году турнир юбилейный 10-ый. Победители муниципального этапа соревновались в мастерстве, ловкости, силе и скорости в 12-ти видах спорта: стрельбе из лука, поднятию тяжестей, прыжкам, борьбе на поясах и другим.

Отмечу, что «Кавказские игры» далеки от привычных спортивных канонов, но от этого не менее зрелищны. Например, силовое троеборье включает в себя бросок камня из-за головы, от себя и через себя. А в качестве тяжести участники состязаний поднимали 50-ти килограммовый мешок с песком. В окончательный состав сборной КБР войдут победители и призеры прошедшего республиканского этапа. Именно им предстоит бороться за первое место на окружном этапе в Грозном в сентябре этого года.