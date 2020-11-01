В Нальчике состоялся финал ежегодного форума «Команда 5642»





Посвящен он профилактике в молодежной среде терроризма, экстремизма и других негативных явлений. Состязались 50 юношей и девушек из всех городов и районов Кабардино-Балкарии. Они были самыми активными на муниципальных этапах и в результате вышли в финал. Во время форума участники создавали проекты, призывающие к здоровому образу жизни, формулировали идеи по развитию физкультуры и спорта. Отдельное направление – профилактика правонарушений в молодежной среде.

Республиканский этап форума «Команда 5642» организовали в формате дискуссий и мастер-классов. Вместе с тренерами участники попытались найти ответы на самые актуальные вопросы, волнующие молодежь.