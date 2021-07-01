В Нальчике состоялось заседание Общественного совета при парламенте республики





В Нальчике состоялось заседание Общественного совета при парламенте республики. Он призван проводить общественные обсуждения законов, их экспертизу, вносить предложения, как улучшить правовые акты… На заседании участники единогласно избрали Владимира Гугова заместителем председателя Общественного совета. Историк и экономист по образованию, он неоднократно работал республиканским депутатом, а также трудился в мэрии Нальчика. Еще одним решением Азика Токмакова включили в состав комиссии по вопросам экономики. Кандидат также избирался депутатом парламента. Помимо этого, был занят в транспортной сфере. В завершение встречи Общественный совет утвердил план работы на второе полугодие.