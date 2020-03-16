В Нальчике состоялось заседание исполкома МЧА — 2020.03.16





В заседании участвовали делегации из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и со Ставрополья. Также выступили представители черкесских общественных организаций из Турции и Иордании. Среди важнейших задач – сохранение языка, традиций и культуры народа, а также повышение уровня преподавания кабардинского языка в школах. Сейчас ученые региона работают над модернизацией школьных учебников. По словам вице-президента МЧА Аминат Шогеновой, в ближайшее время, завершится первый этап: для включения в федеральный реестр будут представлены книги, подготовленные для учеников начальных классов. Еще одна важная задача – содействовать в обучении родному языку соотечественников, живущих за рубежом. Среди актуальных проектов – дистанционные языковые курсы, конкурсы, викторины, фестивали.