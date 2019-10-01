В Нальчике состоялось торжественное закрытие Всероссийских соревнований МВД по рукопашному бою — 2019.10.14





Турнир собрал в Кабардино-Балкарии свыше пятисот сотрудников и курсантов ведомственных образовательных учреждений страны. Свое спортивное мастерство они демонстрировали в течении трех дней. Среди образовательных учреждений системы МВД было разыграно восемь комплектов наград, среди территориальных органов — девять… По итогам состязаний команда нашей республики завоевала две бронзовые медали. А лидерами турнира стали спортсмены из Краснодарского края. На торжественной церемонии закрытия присутствовали представители МВД России и Кабардино-Балкарии, а также именитые атлеты. Спортивный праздник своим выступлениями украсили танцевальные коллективы.