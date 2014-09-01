В Нальчике состоялись традиционные скачки, посвященные Дню Победы





В Нальчике состоялись традиционные скачки, посвященные празднику Победы. На нальчикском ипподроме собрались лучшие жокеи и лошади не только Кабардино-Балкарии, но и соседних республик. Всего в скорости, сил и выносливости соревновались около 80 лошадей. Разыграли девять призов, в основном, среди лошадей чистокровной верховой породы. Особо значимым стал трофей в честь Дня Победы. Здесь трехлетние скакуны состязались на дистанции «1600 метров». В итоге приз в честь Дня Победы завоевал жеребец по кличке Эртен (мастер-жокей Руслан Круглыхин, Чеченская республика). И сегодня же разыграли трофеи в честь Нальчика, адмирала Головко, 115-й кавдивизии, Героев Советского Союза Алима Байсултанова и Михаила Яхогоева и еще несколько. Призовой фонд скакового дня составил 900 тысяч рублей.