В Нальчике состоялись открытый чемпионат и первенство КБР по стрельбе из лука





В Нальчике состоялись открытый чемпионат и первенство КБР по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены Юга России, всего около 70-ти человек, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно состязания посвятили Дню Победы. Кроме лучников Кабардино-Балкарии, за победу боролись представители Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана. В субботу — квалификационные старты, в воскресенье уже финалы. На дистанции 60 метров стреляли юноши и девушки от 13 до 18 лет. Для тех, кто младше, дистанция вдвое меньше. Также помимо соревнований организовали церемонию вручения удостоверений тем, кто ранее сдал нормативы. 8 лучников из нашей республики стали кандидатами в мастера спорта.