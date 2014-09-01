В Нальчике состоялись финальные состязание военно-патриотической игры «Победа»





В Нальчике состоялись финальные состязание военно-патриотической игры «Победа». К соревнованиям приступили 11 команд. Нужно было продемонстрировать отличную физподготовку. Особое внимание уделили «кавказскому силомеру». Кавказский силомер – это когда подходит спортсмен, делает подтягивание, отпускается, фиксируется, потом поднос делается – ноги должны быть поднесены к перекладине, потом фиксируется и обратно отпускается. И третий – подъем-перевороты. Это одно упражнение считается. Также ребята стреляли из воздушной винтовки, разбирали и собирали автомат. В состязании «Вперед, юнармейцы!» нужно было преодолеть полосу препятствий и выйти на огневой рубеж. Были и вопросы из курса истории. Упорно шла к цели и в результате стала лидером команда 29-й гимназии Нальчика.