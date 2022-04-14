В Нальчике состоится Всероссийский фестиваль «Моя провинция»

Вековому юбилею Кабардино-Балкарии посвящается… В этом году в республике состоятся сразу два события российского масштаба под общим названием– «Моя провинция». Это Фестиваль телевизионных фильмов и программ и Фестиваль прессы. Поддержку в проведении окажут в аппарате полпреда президента России в Северо-Кавказском округе. На уровне республики создан оргкомитет. Возглавил его вице-премьер Марат Хубиев. Решение приняли на заседании правительства. В Нальчике соберутся работники телевидения, радио и газет со всей страны. Они смогут обменяться опытом и поучиться у мэтров журналистики на мастер-классах. Программа включает также экскурсии по достопримечательностям, знакомство с традициями народов, живущих в Кабардино-Балкарии. О точных датах пока не сообщается. Известно, что «Моя провинция» пройдет в рамках празднования столетия республики.