home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоится республиканский юношеский турнир по самбо

В Нальчике состоится республиканский юношеский турнир по самбо

16.11.2022 | 10:03
Сегодня – Всероссийский день самбо. В честь этого события в Нальчике состоится республиканский юношеский турнир. Кстати, впервые его провели почти полтора десятилетия назад. К участию пригласили подростков в возрасте 12-13 лет. Это сильнейшие атлеты республики в своих весовых категориях. Сам турнир призван популяризировать этот вид единоборств. Ожидается настоящий спортивный праздник... Отметим, что сейчас в Кабардино-Балкарии самбо занимаются около 700 человек, и достижения наших спортсменов вполне ощутимые. В республике выросли чемпионы мира Аслан Унашхотлов, Олег Бабгоев и Ислам Абазов. А в октябре этого года на первенстве мира в Ереване победителями стали Аслан Абазов и Атмир Соблиров.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных