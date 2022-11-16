В Нальчике состоится республиканский юношеский турнир по самбо

Сегодня – Всероссийский день самбо. В честь этого события в Нальчике состоится республиканский юношеский турнир. Кстати, впервые его провели почти полтора десятилетия назад.
К участию пригласили подростков в возрасте 12-13 лет. Это сильнейшие атлеты республики в своих весовых категориях. Сам турнир призван популяризировать этот вид единоборств. Ожидается настоящий спортивный праздник...
Отметим, что сейчас в Кабардино-Балкарии самбо занимаются около 700 человек, и достижения наших спортсменов вполне ощутимые. В республике выросли чемпионы мира Аслан Унашхотлов, Олег Бабгоев и Ислам Абазов. А в октябре этого года на первенстве мира в Ереване победителями стали Аслан Абазов и Атмир Соблиров.
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