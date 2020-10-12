В Нальчике состоится фестиваль «Осенняя платформа»

С 16 по 18 октября в столице Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль городской культуры «Осенняя платформа». В программе – концерты и образовательные лекции. Об этом заявили в институте развития города «Арт-зал «Платформа».

Участников ждут спикеры, а также исполнители от академического авангарда до экспериментальной поп-музыки. Основные мероприятия будут организованы в Доме профсоюзов. Вход свободный. «Осенняя платформа» проводится второй год подряд. На этот раз она станет логическим продолжением образовательного интенсива «Городские практики». Начинается он во вторник, 13 октября. Это серия просветительских встреч с профессионалами в сфере комплексного развития крупных населённых пунктов. Участники вместе с экспертами обсудят приоритеты преобразования городов Северного Кавказа, их туристический потенциал, рассмотрят ключевые вопросы городского развития, связанные, в том числе благоустройством и транспортным планированием.