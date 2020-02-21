В Нальчике состязались автогонщики





Сегодня на площади Абхазии в Нальчике прошел традиционный открытый чемпионат Кабардино-Балкарии по автоспорту, фигурному вождению легковых автомобилей, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, в которые вошли представители школ ДОСААФ республики. В личном зачете состязались и иные автолюбители, достигшие 18 лет. Гонщики выполняли «парковку», «змейку», «кольцо», «восьмерку» и другие упражнения. В числе участников были и девушки. Лучший результат в личном зачете показал Андрей Кучер. Он преодолел трассу за минуту и 29 секунд. Переходящий Кубок имени первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова достался команде регионального отделения ДОССАФ КБР.