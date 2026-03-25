В Нальчике собрались представители мусульманского духовенства КБР и Северного Кавказа на IX съезде

В Нальчике сегодня прошел девятый съезд мусульман Кабардино-Балкарии. Встреча собрала представителей духовенства из всех городов и районов республики. Приехали также священнослужители из других регионов Северного Кавказа. Участие в форуме принял Глава региона Казбек Коков.
Главный вопрос повестки – выборы председателя Духовного управления на новый пятилетний срок. По итогам голосования единогласно переизбрали Хазраталия Дзасежева. Многие десятилетия Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания между людьми, отметил в своем приветствии Глава региона Казбек Коков.
Особого внимания заслуживает благотворительная и просветительская работа Духовного управления мусульман, отметили на съезде. Это участие муфтията в патриотическом воспитании молодежи, укреплении института семьи, а также поддержка участников специальной военной операции. На форуме подвели итоги работы управления за последние пять лет.
Этот год объявлен Годом единства народов России. Межконфессиональное и межнациональное согласие остается главным условием стабильности и развития любого региона, отметили на съезде. Потому мусульманская община и дальше будет способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства в республике.
