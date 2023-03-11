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В Нальчике скоро начнется капитальный ремонт улицы Осетинской

В Нальчике скоро начнется капитальный ремонт улицы Осетинской

11.03.2023 | 13:19
Сегодня Казбек Коков ознакомился с проектными решениями, которые предстоит реализовать. Как и на объектах прошлого года - подход комплексный. Дорожники приведут в норматив не только проезжую часть, но и устроят современное освещение, установят элементы для безопасного дорожного движения, обновят тротуары и зелёные зоны, а где необходимо - оборудуют парковочные места. Улица Осетинская является одной из наиболее загруженных городских магистралей, поэтому она станет четырёхполосной на всем ее протяжении. Многочисленные провода в рамках программы “Чистое небо» уйдут под землю. Отдельно рассмотрел фронт работ в районе пересечения с проспектом Ленина. Благоустроим привокзальную площадь железнодорожного вокзала и прилегающую к ней территорию. Обновятся сквер рядом с мечетью, а также сквер на углу проспекта Ленина и Осетинской. Напомню, в текущем году ремонтируем ещё 8 улиц - Кабардинскую, Пятигорскую, Шогенова, Нахушева, Калмыкова, Мазлоева, Руставели, плюс ремонт улицы 2-й Таманской дивизии, который рассчитан на два года.   https://t.me/vestikbr
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