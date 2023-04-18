В Нальчике школьники пообщались с участником СВО из КБР

В Детской академии творчества «Солнечный город» организовали необычную встречу: с воспитанниками лицея для одаренных детей общался участник специальной военной операции из Кабардино-Балкарии.
К беседе пригласили школьников с седьмого по 11-й класс. Они приветствовали гостя продолжительными аплодисментами. Гость находится сейчас в отпуске и вскоре вновь отправится в зону проведения СВО.
Воспитанники лицея получили возможность задать вопросы. Боец рассказал об укладе жизни тех, кто сейчас на передовой, а также о том, какие мысли и чувства ими руководят.
Гость неоднократно подчеркивал, насколько важны преданность Родине и знание истории своей страны.
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