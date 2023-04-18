home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике школьники пообщались с участником СВО из КБР

В Нальчике школьники пообщались с участником СВО из КБР

18.04.2023 | 15:44
В Детской академии творчества «Солнечный город» организовали необычную встречу: с воспитанниками лицея для одаренных детей общался участник специальной военной операции из Кабардино-Балкарии. К беседе пригласили школьников с седьмого по 11-й класс. Они приветствовали гостя продолжительными аплодисментами. Гость находится сейчас в отпуске и вскоре вновь отправится в зону проведения СВО. Воспитанники лицея получили возможность задать вопросы. Боец рассказал об укладе жизни тех, кто сейчас на передовой, а также о том, какие мысли и чувства ими руководят. Гость неоднократно подчеркивал, насколько важны преданность Родине и знание истории своей страны.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных