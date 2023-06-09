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В Нальчике школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта

В Нальчике школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта

09.06.2023 | 15:46
В парламент сегодня пригласили школьников и их родителей. В торжественной обстановке учащимся вручают паспорта. Церемонию провели в преддверии Дня России. Каждый из приглашенных получит главный документ гражданина великой страны. В высший законодательный орган республики приехали больше 20 школьников из разных районов Кабардино-Балкарии. Они отличились в учебе, спорте и проявили себя в общественной жизни. Нальчанка Мария Темботова признается, что с нетерпением ждала этого события, и сегодня чувствует особый душевный трепет. Марии вторит и Жаннета Аппаева из Яникоя. Говорит об ответственности взрослого человека. После торжественной церемонии всем участникам предложили сфотографироваться на память.   https://t.me/vestikbr
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