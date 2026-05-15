В Нальчике сегодня завершается стратегическая сессия Федеральной налоговой службы России. В Кабардино-Балкарию приехали представители центрального аппарата ФНС, а также специалисты межрегиональных инспекций и территориальных органов службы со всего Юга России и Северного Кавказа. Эксперты собрались, чтобы обсудить изменения в законодательстве и проанализировать критерии оценки эффективности работы налоговых органов. Стратегическая сессия ФНС проходила в течение двух дней. На семинарах и встречах специалисты рассматривали новые методики, обменивались опытом и налаживали более тесное сотрудничество между региональными службами.