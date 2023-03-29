В Нальчике сегодня состоялось заседание комиссии по общественной безопасности

Пригласили представителей судебных и правоохранительных органов. Отмечено, что сейчас в Кабардино-Балкарии действуют 50 участков мировых судей. Доступны 20 залов заседании. Во всех установлены системы – видеонаблюдения, а также противопожарная и охранная. Если в рассмотрениях участвуют люди с ограничениями по здоровью, их сопровождают сотрудники службы.
На заседании рассмотрели еще один вопрос – об итогах мониторинга административных комиссий, которые работают в городах и районах.
Такие структуры уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях согласно законам субъекта России. Мониторинг показал, что необходимо обеспечить централизованный контроль работы.
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