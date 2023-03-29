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В Нальчике сегодня состоялось заседание комиссии по общественной безопасности

В Нальчике сегодня состоялось заседание комиссии по общественной безопасности

29.03.2023 | 22:07
Пригласили представителей судебных и правоохранительных органов. Отмечено, что сейчас в Кабардино-Балкарии действуют 50 участков мировых судей. Доступны 20 залов заседании. Во всех установлены системы – видеонаблюдения, а также противопожарная и охранная. Если в рассмотрениях участвуют люди с ограничениями по здоровью, их сопровождают сотрудники службы. На заседании рассмотрели еще один вопрос – об итогах мониторинга административных комиссий, которые работают в городах и районах. Такие структуры уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях согласно законам субъекта России. Мониторинг показал, что необходимо обеспечить централизованный контроль работы.   https://t.me/vestikbr
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