В Нальчике сегодня в торжественной обстановке открыли Центр «Мой бизнес». — 2019.05.20

Создан он в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Основная задача новой организации – оказание бесплатных услуг начинающим бизнесменам. Система поддержки малого и среднего предпринимательства в республике работает уже несколько лет, отметил министр экономразвития Борис Рахаев, но до открытия «Моего бизнеса» различные фонды и центры действовали самостоятельно и территориально обособленно друг от друга. Отныне они будут работать по принципу «одного окна».

Открытие Центра приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства. Отмечается он 26 мая. В течение этой недели, обещают в профильном ведомстве в республике пройдет еще ряд мероприятий в поддержку малого и среднего бизнеса.