В Нальчике с 12 мая откроются 6 дежурных детсадов

С 12 мая в столице Кабардино-Балкарии возобновляют работу сразу несколько дежурных детсадов. В Нальчике малышей примут 6 дошкольных учреждений, сообщили в Минпросвещения республики.

Находятся они в разных частях города – в Центре, микрорайонах «Дубки», «Горная», «Искож», в районе аэропорта и в с. Белая речка. Каждая группа будет состоять максимум из 12 малышей.

Воспользоваться возможностью смогут родители, которые трудятся на непрерывно действующих производствах. Также дежурные дошкольные учреждения смогут посещать дети врачей и фармацевтов, сотрудников спасательных и экстренных служб и госслужащих. Родители должны представить подтверждающие справки с места работы, отметили в Минпросвещения КБР.