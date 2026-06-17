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В Нальчике родители и специалисты обсудили защиту детей в сети и на улице

В Нальчике родители и специалисты обсудили защиту детей в сети и на улице

17.06.2026 | 13:00
Как защитить ребёнка в сети и на улице? В Нальчике родители вместе со специалистами искали ответы на самые острые вопросы. Самый главный из них - как вовремя замечать тревожные сигналы и говорить с подростками на равных? В Доме молодежи родители занимали места задолго до начала, чтобы сесть поближе к сцене. Формат встречи выбрали максимально живой – диалог, а не лекция. На повестке дня – темы, которые у многих вызывают острую тревогу. Это цифровая гигиена, травля в соцсетях, а также так называемое дропперство, когда подростков втягивают в финансовые аферы. Отдельный блок – профилактика наркомании и ДТП. Но какой бы ни была угроза, специалисты сходились в одном: начинается все с семьи, с утраченного доверия между взрослым и ребенком. Масштаб проблемы подтверждают цифры: за последнее время такие встречи охватили тысячи родителей. Одним из спикеров стал психолог-суицидолог Валерий Апажев. Родители спрашивали, как не пропустить момент, когда обычная подростковая хандра перерастает в беду. Эксперт подчеркнул: важнее не запрещать гаджеты, а учить ребенка работать с информацией. В зале согласно кивали. Многие признавались: ребенок в телефоне знает больше, чем они, и авторитет старших оказался под ударом. Свою точку зрения на проблему предложила и семейный психолог Лейла Темирканова. Ее наблюдения – результат многолетней практики. Специалисты отметили: старые методы контроля уже не работают. Сегодня родителям советуют не запрещать, а разбираться, не наказывать, а понимать. И главное – не стесняться обращаться к психологам и педагогам.   https://t.me/vestikbr
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