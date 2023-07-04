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В Нальчике ремонтируют восьмую школу впервые за несколько десятков лет

В Нальчике ремонтируют восьмую школу впервые за несколько десятков лет

04.07.2023 | 15:58
Меняют крышу, инженерные коммуникации, улучшают фасад – одним словом, капитально ремонтируют. Восьмая школа – одна из старейших в столице республики. Первый корпус построили в Долинске ровно 90 лет назад, и туда поместили начальную школу. Вскоре вырос и основной корпус, в стенах которого и продолжают передавать знания детям разного возраста. Основательный ремонт был здесь в 70-х. Здание с тех пор порядком обветшало и требовало серьезного обновления. К работам приступили минувшей весной. Дальше – больше… Поменяют канализационную систему, водопровод, отопление и электропроводку. Обновят потолки и стены, заменят окна и двери. Отремонтируют спортзал. Все кабинеты тоже приведут в соответствие с современными образовательными стандартами. Сейчас рабочие штукатурят внутренние помещения, а также фасад. После завершения черновых работ приступят к облицовке здания. С октября 96-го года школа носит имя одного из ее выпускников – генерал-майора МВД Валерия Зокаева. Он занимал должность первого заместителя командующего войсками Приволжского округа внутренних войск МВД России. Трагически погиб… и оставил о себе добрую память. Учебное заведение его имени получит вторую жизнь до конца этого года.   https://t.me/vestikbr
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