В Нальчике ремонтируют стелы при въезде в город

Стелы при въезде в столицу республики заиграют новыми красками. В Нальчике сейчас идет капитальный ремонт этих скульптурных композиций.
Работы приурочили к 100-летию республики. Обновление въездных групп проводят по заказу администрации города. Будут отремонтированы как сами стелы, так и благоустроены прилегающие территории.
Кроме того, на въезде в город со стороны Владикавказа будут восстановлены барельефы. Здесь появятся “картинки” из жизни Нальчика.
Все работы здесь должны быть завершены к началу августа.
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