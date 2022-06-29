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В Нальчике ремонтируют стелы при въезде в город

В Нальчике ремонтируют стелы при въезде в город

29.06.2022 | 20:51
Стелы при въезде в столицу республики заиграют новыми красками. В Нальчике сейчас идет капитальный ремонт этих скульптурных композиций. Работы приурочили к 100-летию республики. Обновление въездных групп проводят по заказу администрации города. Будут отремонтированы как сами стелы, так и благоустроены прилегающие территории. Кроме того, на въезде в город со стороны Владикавказа будут восстановлены барельефы. Здесь появятся “картинки” из жизни Нальчика. Все работы здесь должны быть завершены к началу августа.   https://t.me/vestikbr
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