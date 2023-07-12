В Нальчике ремонтируют филиал третьей поликлиники

Работы проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Сейчас специалисты меняют коммуникации, а также восстанавливают помещения на цокольном и третьем этажах. Когда реконструкция завершится, привезут новое оборудование и станут применять принципы «бережливой поликлиники»: создадут открытую регистратуру и места комфортного ожидания, установят информационные киоски. Впервые здесь откроют диагностическое отделение.
Филиал третьей поликлиники обслуживает 30 тысяч нальчан. Завершить все работы планируют в июне будущего года.
https://t.me/vestikbr