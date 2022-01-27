В Нальчике реконструируют первую детскую поликлинику. Приступить к масштабным работам помогла республиканская программа модернизации первичного звена здравоохранения. В учреждении очень большой поток пациентов: в год – десятки тысяч, а потому решили создать трехэтажную пристройку, которую затем соединят с главным корпусом. Сейчас строители уже возвели стены первого этажа. После ремонта здесь появятся новые кабинеты для приема малышей и проведения различных процедур. Планируют открыть также дневной стационар. Завершить все намеченное должны к концу 2023-го года.