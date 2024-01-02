В Нальчике развернули выставку «Зимних улыбок»

02.01.2024 | 21:33
В дни новогодних каникул горожане и гости Нальчика могут побывать на фотовыставке зимних улыбок. Развернулась она на пешеходной части улицы Кабардинской. В экспромт-галерее собраны десятки снимков жителей столицы. Это портреты, созданные в разные годы. Здесь можно увидеть детей, беззаботно катающихся на санках, сияющие лица девушек, зрелых людей с неподдельной теплотой в глазах. Идея – столь своеобразно украсить улицу Кабардинскую – родилась в администрации города. Увидеть зимние улыбки можно будет до конца января.   https://t.me/vestikbr
