В Нальчике развернули выставку «Зимних улыбок»

В дни новогодних каникул горожане и гости Нальчика могут побывать на фотовыставке зимних улыбок. Развернулась она на пешеходной части улицы Кабардинской.
В экспромт-галерее собраны десятки снимков жителей столицы. Это портреты, созданные в разные годы. Здесь можно увидеть детей, беззаботно катающихся на санках, сияющие лица девушек, зрелых людей с неподдельной теплотой в глазах.
Идея – столь своеобразно украсить улицу Кабардинскую – родилась в администрации города. Увидеть зимние улыбки можно будет до конца января.
